Касым-Жомарт Токаев встретился с членами национальной женской сборной Казахстана по шахматам. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами национальной женской сборной Казахстана по шахматам и представителями шахматной федерации, сообщается на официальном сайте Акорды.

В Акорду на встречу с президентом были приглашены чемпионки мира и международные гроссмейстеры – Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, международный мастер Меруерт Камалиденова, а также президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и вице президент федерации Дармен Садвакасов.

Приветствуя прославленных шахматисток, глава государства отметил, что имеет особое отношение к шахматам. Он выразил надежду, что женская сборная Казахстана успешно выступит на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Президент также пожелал успехов Бибисаре Асаубаевой, успешно окончившей школу на "Алтын белгі" и поздравил Гулисхан Нахбаеву с прошедшим днем рождения.

В ходе встречи, которая прошла в формате теплой беседы и обмена мнениями также выступили лидеры национальной сборной Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, а также руководство шахматной федерации.

Касым-Жомарт Токаев встретился с членами национальной женской сборной Казахстана по шахматам. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заслушал ряд предложений участников встречи по развитию шахматного спорта в стране, в том числе оказание системной поддержи со стороны государства, создание необходимых инфраструктурных условий и популяризации шахмат как отдельного вида спорта.

В частности, президент поддержал предложения по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, строительство в Алматы школы-интерната с углубленным изучением шахмат и IT-технологий и рассчитанной на 1500 мест. Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на важности оказания поддержки развития шахматного спорта со стороны предпринимателей.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что продолжит уделять большое внимание развитию и поддержке шахмат и пожелал молодым спортсменам новых побед на мировой арене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975222-tokaev-vstretilsya-s-chlenami-natsionalnoy-zhenskoy-sbornoy-kazahstana-po-shahmatam/