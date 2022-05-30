Акимат прокомментировал слухи об аресте главы Петропавловска Булата Жумабекова

Булат Жумабеков. Фото: с личной страницы в Facebook

В акимате Петропавловска отреагировали на слухи о том, что глава города Булат Жумабеков якобы находится под домашним арестом и освобожден от занимаемой должности, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин сообщил, что Булат Жумабеков находится в отпуске до 6 июня.

"Акимат Петропавловска опровергает информацию о том, что глава областного центра находится под домашним арестом и освобожден от занимаемой должности. Аким города находится в отпуске. Официально отпуск продлится до 6 июня", - пояснил Аскар Хабибулин.

Градоначальник подтвердил слова своего заместителя.

"За последние 4 года я был в отпуске дней 20. Конкретно в должности акима города - дней 5-6. Причины известные: пандемия, ограничительные меры, карантин. Всем нам приходилось работать в новых условиях: блокпосты, закрытие города, ограничения передвижения транспорта и горожан и т.д. Конечно, об отдыхе не могло быть и речи. В данный момент нахожусь в отпуске", - написал Булат Жумабеков на своей странице в Facebook.

В городском акимате призвали не распространять ложную информацию и не вводить людей в заблуждение.

Должность главы Петропавловска Булат Жумабеков занимал в 2012-2013 годах. В кресло градоначальника вновь вернулся в апреле 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971654-akimat-prokommentiroval-sluhi-ob-areste-glavy-petropavlovska-bulata-zhumabekova/