Токаев внес изменения в закон по вопросам интеллектуальной собственности

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ, который вносит изменения и дополнения в некоторые акты, регламентирующие вопросы интеллектуальной собственности, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи", - говорится в сообщении Акорды.

Отметим, 2 июня под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором сенаторы рассмотрели и приняли закон, касающийся усиления сферы защиты интеллектуальной собственности.

В данном законе предусмотрены меры усиления защиты прав интеллектуальной собственности и объектов промышленной собственности. Также национальное законодательство приводится в соответствие с положениями международных норм и практик в области защиты прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, закон направлен на расширение сферы получения гарантированной государством юридической помощи.

НПА направлен на совершенствование института патентных поверенных, представляющих интересы заявителей и правообладателей в уполномоченном органе, экспертной организации и судах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974920-tokaev-vnes-izmeneniya-v-zakon-po-voprosam-intellektualnoy-sobstvennosti/