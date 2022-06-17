Токаев: Китай уже стал основным партнером Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава Казахстана выступил в Санкт-Петербурге на ПМЭФ-22 – Касым-Жомарт Токаев заявил, что Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером нашей страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"В предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономики нашего региона.

Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 21 миллиарда долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей", – заявил Токаев.

Президент добавил, что актуальны не только политические моменты – предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры.

"Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете, формированию новых возможностей для роста глобальной экономики", – сообщил Токаев.

Также Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском Международном экономическом форуме указал на необходимость разработки новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974637-tokaev-kitay-uzhe-stal-osnovnym-partnerom-kazahstana/