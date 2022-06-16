Токаев: Слово "чиновник" употребляют с отрицательным значением – это неправильно

Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае высказался о негативном отношении к госслужащим в Казахстане – он заявил, что пора прекратить употреблять слово "чиновник" с отрицательным значением, сообщает официальный сайт Акорды.

Токаев отметил, что в соцсетях часто встречаются вопросы о том, как новый Казахстан может создаваться со старыми кадрами. На это президент заявил, что кадры нужно менять постепенно.

"Даже после революций в России, Китае и Иране чиновники прежнего режима продолжали занимать государственные должности. По сравнению с этими странами, конечно, у нас совсем другая ситуация.

В целом необходимо прекратить ущемление госслужащих. Есть даже те, кто видит в них "врагов народа". Слово "чиновник" превращается в понятие с отрицательным значением. Это неправильно", - сказал Токаев.

Он добавил, что на госслужбе много честных и квалифицированных кадров.

"Они не покладая рук трудятся на благо нашей родины. Но, к сожалению, если, как говорится, ложка дегтя портит бочку меда, с такими людьми мы будем сразу прощаться", - заявил Токаев.

Прочитать подробнее, о чем говорил президент на первом заседании Национального курултая, можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974456-tokaev-slovo-chinovnik-upotreblyayut-s-otritsatelnym-znacheniem-eto-nepravilno/