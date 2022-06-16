Токаев анонсировал изменения законов о выборах и политических партиях

Иллюстративное фото: Getty Images/ Sergey Tinyakov

Глава Казахстана, выступая на Национальном курултае, заявил о предстоящих изменениях в ряд законов – это должно произойти до конца года. Перевод речи президента приводит МИА "Казинформ".

Касым-Жомарт Токаев заявил, что после референдума в стране следует привести в соответствие с Конституцией и другие законы.

Президент добавил, что народ ожидает «реальных перемен».

"Нам необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов. Будут изменены законы о выборах, политических партиях и ряд других. Это очень важно для успешной модернизации страны.

Принятие законов требует времени, на это могут уйти несколько месяцев или даже полгода. Однако реформу не следует откладывать. Люди хотят реальных перемен прямо сейчас.

Наши депутаты должны уже приступить к разработке основных законопроектов. А с началом осенней сессии они уже должны поступить в работу парламента. Основные законы должны быть приняты до конца года", - заявил Токаев.

Напомним, что в ходе выступления на Национальном курултае глава государства предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974431-tokaev-anonsiroval-izmeneniya-zakonov-o-vyborah-i-politicheskih-partiyah/