Токаев поручил открыть площадь госсимволов в Улытау

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Во время выступления на Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости открытия площади государственных символов в Улытау - объект будет символизировать единство народа. Перевод речи президента приводит МИА "Казинформ".

"Верным решением было дать старт заседаниям Национального курултая в Улытау. Эта священная земля стала символом единства в создании Нового Казахстана.

В этой связи я хотел бы выступить с еще одной важной инициативой. Когда-то здесь были вытесаны на камне родовые знаки – таңба – всех племен. Таким образом наши предки выразили единство нации. Каныш Сатпаев отмечал: "Еліміздің ту тіккен жері – Таңбалы тас" – "Место, где наш народ водрузил свой стяг, – Тамгалы Тас".

К сожалению, священные надписи впоследствии были полностью уничтожены. Местные жители установили памятник Улытау и восстановили некогда выбитые на камне символы. Но, думаю, что этого недостаточно. Должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа. Поручаю открыть у подножия Аулиетау площадь государственных символов", - заявил Токаев.

Он добавил, что над этим местом будет установлен государственный флаг. Площадь будет символизировать начало "новой эры государственности Казахстана".

Ранее глава государства объяснил, почему для проведения курултая выбрали Улытау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974421-tokaev-poruchil-otkryt-ploschad-gossimvolov-v-ulytau/