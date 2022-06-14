"Мастер политического переобувания": Досым Сатпаев ответил депутату Айдосу Сарыму

Досым Сатпаев. Фото: instagram.com/dsatpayev

Политолог Досым Сатпаев ответил на высказывание депутата мажилиса Айдоса Сарыма, который назвал его "балаболом и задушевником", а также спросил, "пацан" ли Сатпаев. Политолог ответил мажилисмену в посте на своей странице в Instagram.

Высказывание Айдоса Сарыма было снято на видео во время выступления на мероприятии "Школа Аналитики".

Ответ политолога не заставил себя долго ждать.

"Депутат, который является мастером политического переобувания, задает мне вопрос, пацан ли я?

Айдос! У нас с тобой совсем разные понятия о том, кто является настоящим "пацаном" (раз ты решил перейти на дворовой сленг).

Для меня настоящий пацан и настоящий мужик тот, кто живет не благодаря, а вопреки, кто говорит то, что думает, открыто и публично, а не то, что прикажут сказать, кто отвечает за свои слова, а не меняет свою позицию как флюгер, потому что, опять же, так надо, так сказали. Так было в наших алматинских дворах, в которых я вырос, и этим принципам старался следовать", – написал в посте политолог (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Сатпаев посоветовал Сарыму не разбрасываться словами, "смысл которых ты, судя по всему, утерял, потому что так сложились обстоятельства".

"А если искренне хочешь найти настоящих балаболов, то сначала пройдись по коридорам власти, где все еще встретишь тех, кто годами обещал привести страну к светлому будущему за счет налогоплательщиков, но вместо этого привел страну к пропасти", – добавил он.

Досым Сатпаев заявил, что его работа как политолога состоит в том, чтобы вскрывать "пороки политической системы" и предлагать меры по "их нейтрализации".

"Это я и делал в течение долгих лет (и ты это хорошо знаешь), открыто и публично, через свои публикации, затем через YouTube-проекты и книги, как в той же "Деформации вертикали", которая была издана в 2019 году именно для тех, кто собирался строить "Новый Казахстан".

Но, судя по всему, все эти предложения и рекомендации не вписывались в план строительства "Нового Казахстана", так как если бы власти нужна была моя помощь в реальных изменениях системы, то она давно уже собрала бы всех нас, "критиков", для того, чтобы вместе сделать страну лучше, а не делить общество на "пацанов" и "балаболов", потому что Казахстан и так расколот по всем направлениям.

Но вместо этого, все те же боты и "кракены" которых выпускают лишь только потому что власти что-то не понравилось", – подытожил политолог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974088-master-politicheskogo-pereobuvaniya-dosym-satpaev-otvetil-deputatu-aydosu-sarymu/