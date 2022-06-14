"Балабол, задушевник": Айдос Сарым высказался в адрес Досыма Сатпаева

Айдос Сарым. Фото: akorda.kz

Депутат мажилиса парламента РК Айдос Сарым во время выступления на мероприятии "Школа Аналитики" высказался в адрес политолога Досыма Сатпаева, назвав его "балаболом и задушевником", передает корреспондент NUR.KZ.

Видео резкого высказывания появилось в Telegram-канале "Злобная татешка".

"Досым, ты пацан или кто? Мы должны потребовать - Досым, ты критикуешь, хорошо. Ты пойди вот с ними два дня и разработай документ. Тогда ты будешь пацан. А сейчас ты балабол, задушевник", - заявил Сарым.

О каком именно документе шла речь и что послужило причиной столь экспрессивного высказывания мажилисмена, осталось под вопросом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974052-balabol-zadushevnik-aydos-sarym-vyskazalsya-v-adres-dosyma-satpaeva/