Касым-Жомарт Токаев и Юксель Йылдырым. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял президента и генерального директора группы компаний Yildirim Holding Роберта Юкселя Йылдырыма, сообщается на официальном сайте Акорды.

На встрече были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда совместных инвестиционных проектов в химической промышленности.

Роберт Юксель Йылдырым проинформировал главу государства о ходе строительства завода по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе Жамбылской области на сумму 400 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев принял президента группы компаний Yildirim Holding. Фото: Акорда

Кроме того, турецкий бизнесмен рассказал о реализации инвестиционного проекта по добыче и производству хромового концентрата на месторождении "Восход" в Актюбинской области, а также совместной работе с АО "Казгеология" по разведке твердых полезных ископаемых в ряде регионов страны.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития взаимовыгодного сотрудничества с Турцией и выразил поддержку инвестиционной деятельности компании в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973903-tokaev-prinyal-prezidenta-gruppy-kompaniy-yildirim-holding/