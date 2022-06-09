О чем говорил Токаев на 34-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов

Заседание. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в 34-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов. Об этом сообщается на официальном портале Акорды.

Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось 34-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

В мероприятии приняли участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций. В повестку дня встречи вошли вопросы развития декарбонизации экономики и внедрения низкоуглеродных технологий.

Обращаясь к участникам, глава государства отметил, что сегодняшнее заседание проходит на фоне напряженной международной обстановки.

"Разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление – все это объективная реальность наших дней. В таких условиях государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность", – полагает президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал о проводимых масштабных демократических реформах, основных целях и задачах состоявшегося общенационального референдума. По его убеждению, осуществляемые политические реформы должны идти параллельно с комплексными экономическими преобразованиями.

"Именно такой подход позволит нам вырваться из ловушки среднего дохода и перейти на следующий уровень развития. Поэтому мы реализуем новый экономический курс страны, нацеленный на построение подлинно рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этой связи особое внимание мы также уделяем системному улучшению инвестиционного климата", – сказал глава государства.

Президент акцентировал внимание на актуальности декарбонизации экономики и внедрения низкоуглеродных технологий. В частности, он указал на принятие безотлагательных системных мер для решения проблем, связанных с изменением климата, рисками снижения урожайности пшеницы и доступностью водных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связаны с производством энергии на ископаемом топливе, что является основным фактором, оказывающим негативное влияние на климат страны. В связи с этим, по его словам, модернизация энергетической отрасли имеет определяющее значение.

Лидер Казахстана подчеркнул, что дальнейшее улучшение инвестиционного климата и совершенствование системы защиты законных прав инвесторов являются стратегическими задачами нашего государства.

"В прошлом году зарубежные партнеры инвестировали в нашу экономику около 24 млрд долларов, что на 38 % больше, чем годом ранее. Примечательно, что свыше 60% иностранных инвестиций уже приходится на несырьевой сектор экономики.

Мы очень дорожим этими инвестициями и будем делать все, чтобы безукоризненно выполнять все свои обязательства перед зарубежными партнерами. Политику открытых дверей для инвесторов Казахстан будет только усиливать", – заверил глава государства.

Заседание. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев также заявил о готовности создать все институциональные условия для налаживания прямого взаимодействия с иностранными компаниями, в том числе путем их релокации в нашу страну или открытия совместных производств.

"Мы нацелены на развитие инноваций и повышение уровня человеческого капитала в стране. Считаю, что здесь свою роль должен сыграть совет иностранных инвесторов, особенно в части поиска взаимовыгодных решений и обмена опытом по актуальным направлениям сотрудничества. Правительству совместно с советом необходимо провести анализ и выработать практические меры по решению этих вопросов", – поручил он.

Президент добавил, что системная работа по улучшению инвестиционного климата будет сопровождаться масштабными реформами. Речь идет о развитии честной конкуренции, искоренении коррупции, эффективном государственном управлении, повышении качества человеческого капитала, реформировании судебной системы.

Большое внимание в выступлении главы государства было уделено усилиям по достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Он сообщил о разработке проекта соответствующей стратегии, которая предусматривает масштабные экономические, технологические и социальные преобразования и должна быть принята до конца текущего года.

Президент напомнил о намерении Европейского союза к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55% и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

При этом он обратил внимание на то, что с 2026 года казахстанские экспортеры будут оплачивать в бюджет ЕС пограничный углеродный налог, что может сказаться на конкурентоспособности отечественной продукции.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на принимаемых действиях по снижению углеродоемкости экономики страны и предотвращению экономических потерь. В частности, он сообщил о проводимой правительством работе по сближению национальной системы торговли выбросами с европейской.

"Следует ускорить пересмотр методологии расчета удельных коэффициентов на выбросы парниковых газов в сторону их ужесточения. Подход по расчету должен быть аналогичен европейскому – на основе 10 наилучших производств в отрасли.

Необходимо учесть не только основные, но и вспомогательные виды производства, а также расширить охват секторов экономики, аналогичных с СТВ Евросоюза. Прошу членов совета оказать практическое содействие. Эту работу необходимо завершить уже в следующем году", – заявил он.

Заседание. Фото: Акорда

Глава государства указал на необходимость поэтапного перехода на платное распределение квот для экспортоориентированных отраслей экономики. По его мнению, отечественная система торговли квотами должна опираться на достоверные данные по измерению и верификации выбросов парниковых газов.

"Однако на практике мы видим совершенно другую картину. Органы по валидации и верификации выбросов парниковых газов не выезжают на площадки операторов установок, заверяя предоставляемые отчеты удаленно.

Таким образом в разных регионах страны ими может быть одновременно верифицировано порядка 20 отчетов. Это вызывает большие сомнения в достоверности подобных отчетов.

Поэтому поручаю правительству принять действенные меры для усиления ответственности и компетентности органов по валидации и верификации выбросов парниковых газов", – отметил президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев сообщил о принятии нового Экологического кодекса, нацеленного на стимулирование поэтапной подготовительной работы к большому энергетическому переходу.

Документ предоставляет предприятиям возможность модернизировать производство за счет полного освобождения от экологических платежей.

При этом он напомнил об обязанности крупных промышленных предприятий с 1 января 2023 года установить автоматизированные системы мониторинга выбросов и поручил правительству обеспечить своевременное и качественное исполнение данного требования.

Другой приоритетной задачей лидер Казахстана назвал работу по озеленению территорий и созданию новых лесных массивов.

"По моему поручению до 2025 года по всей стране планируется высадить два миллиарда деревьев. Так, в прошлом году было высажено 138 миллионов деревьев, а в этом – 280 миллионов штук. Но эти темпы недостаточны, нужно ускоряться.

Призываю членов совета поддержать данную инициативу и внести свой весомый вклад в это дело", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул ключевую роль газовой отрасли в снижении использования угля, отметив повышенный спрос на потребление газа внутри страны.

"Хочу подчеркнуть: обеспечение внутренних потребностей в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления двух миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи глава государства также остановился на растущем потенциале для развития возобновляемой и альтернативной энергетики. Поставлена задача к 2030 году довести долю ВИЭ в энергобалансе страны как минимум до 15%.

Он также отметил важность использования атомной энергии. По мнению президента, в условиях нестабильности возобновляемой энергетики и ограниченности газовой генерации "мирный" атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации.

Резюмируя, лидер Казахстана призвал членов Совета активизировать действия по реализации "зеленых" проектов, мобилизации ESG-инвестиций и достижению целей устойчивого развития.

В ходе заседания также выступили президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель правления Ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков, вице-президент Азиатского банка развития Ашок Лаваса, исполнительный вице-президент корпорации Chevron Джеймс Джонсон, главный исполнительный директор компании Citigroup в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон, председатель Совета директоров ERG Sarl Александр Машкевич, старший вице-президент корпорации Exxon Mobil Нил Чапман, президент компании General Electric в России и СНГ Бела Ференци, президент компании Philip Morris International по Восточной Европе Марко Мариотти, президент АО "Полиметалл УК" Игорь Финогенов, управляющий партнер PwC в странах Центральной и Восточной Европы Ник Кош, главный исполнительный директор группы Veon Ltd Каан Терзиоглу, старший вице-президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону TotalEnergies Жулиен Пуже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973395-o-chem-govoril-tokaev-na-34-m-plenarnom-zasedanii-soveta-inostrannyh-investorov/