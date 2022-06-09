Токаев: Экспортеры Казахстана будут платить налог в бюджет Евросоюза с 2026 года

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана на пленарном заседании совета иностранных инвесторов заявил о том, что с 2026 года наши экспортеры будут платить углеродный пограничный налог в бюджет Евросоюза, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что Казахстан достигнет углеродной нейтральности к 2060 году.

"Учитывая, что почти 70% нашего электричества генерируется на угле, это достижение потребует значительных структурных изменений в промышленности и экономике страны.

Наша стратегия по достижению углеродной нейтральности к 2060 году потребует массированной социально-экономической трансформации. Данная программа будет принята к концу этого года", - сообщил он.

Глава государства добавил, что к 2030 году Евросоюз намерен снизить выбросы парниковых газов на 55%, а к 2050 году достигнуть углеродной нейтральности.

"Начиная с 2026 года наши экспортеры будут платить углеродный пограничный налог в бюджет Евросоюза, что может повлиять на конкурентоспособность казахстанской продукции.

Именно поэтому мы сейчас принимаем активные действия, чтобы снизить углеродную интенсивность экономики и предотвратить экономические убытки", - резюмировал президент.

Напомним, ранее Токаев сообщил, что власти определились с местом размещения АЭС в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973394-tokaev-eksportery-kazahstana-budut-platit-nalog-v-byudzhet-evrosoyuza-s-2026-goda/