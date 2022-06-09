Неприкосновенность экс-президентов сохранится в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вице-министр юстиции Алма Муканова на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, планируется ли исключить из закона норму, которая запрещает уголовное преследование бывших президентов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что поправками в Конституцию ставится на утрату закон "О Первом Президенте", и в связи с этим снимается неприкосновенность членов семьи Первого Президента.

Однако по закону "О президенте" сохраняется норма, которая не позволяет преследовать бывших президентов за действия, связанные с исполнением им полномочий президента, за исключением случаев госизмены.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, планируется ли исключить из этого закона норму, которая запрещает уголовное преследование Первого Президента.

"Действительно, мы говорим о том, что сейчас в рамках концепции законопроектов, которые нами разрабатываются, предусматривается поправка, которая ставит на утрату закон "О Первом Президенте". Соответственно, полностью его исключит.

Но при этом сохраняется статья 36 Конституционного закона "О Первом Президенте", которая говорит о том, что все экс-президенты не несут ответственности за решения, принятые им во время долженствования президентом", - сказала в ответ Алма Муканова.

Такая норма, по ее словам, широко распространена в международной практике.

"Поэтому в рамках поправочных конституционных законов мы данную норму оставили без изменения. Далее этот проект конституционного закона, в случае ее концептуального одобрения, попадет на рассмотрение депутатов. Они также будут иметь возможность принять по ней решение - сохранения или не сохранения", - резюмировала спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973377-neprikosnovennost-eks-prezidentov-sohranitsya-v-kazahstane/