Запрет на вывоз некоторых видов лесоматериалов ввели в Казахстане

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В Казахстане с 8 июня введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов с территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета госдоходов Минфина.

Запрет введен приказом главы МИИР от 7 июня 2022 года № 322 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов". Документ вступил в силу вчера, 8 июня.

"Данный приказ действует шесть месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные", – говорится в сообщении ведомства.

Как объяснили в КГД, запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов.

Отмечается, что с 7 декабря 2021 года по 7 июня 2022 года в Казахстане также действовал запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов с территории страны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводится запрет на вывоз отходов полиэтилентерефталата с территории республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973316-zapret-na-vyvoz-nekotoryh-vidov-lesomaterialov-vveli-v-kazahstane/