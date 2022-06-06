Запрет на вывоз ПЭТ-отходов введут на полгода в Казахстане

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С 14 июня 2022 года в Казахстане вводится запрет на вывоз отходов полиэтилентерефталата с территории республики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов МФ РК. Эти так называемые ПЭТ-отходы представляют собой куски, обрезки и использованные изделия из термопластика.

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 мая 2022 года № 289 "О некоторых вопросах регулирования вывоза полиэтилентерефталат отходов", предусмотрен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан:

прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью не более 2 литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923301090);

прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью более 2 литров (код ТН ВЭД ЕАЭС 3923309090);

отходов, обрезок и скрапов из пластмасс полимеров пропилена (код ТН ВЭД ЕАЭС 3915901100).

Отмечается, что данное ограничение будет действовать шесть месяцев.

Как сообщили представители КГД, запрет вводится в целях обеспечения отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем – теми самыми ПЭТ-отходами.

Подчеркивается, что это необходимо для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукции на внутреннем рынке.

"Товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972808-zapret-na-vyvoz-pet-othodov-vvedut-na-polgoda-v-kazahstane/