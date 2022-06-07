Преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату: Токаев дал поручения Годуновой

Касым-Жомарт Токаев и Наталья Годунова. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Об этом сообщается на

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Счетного комитета о предварительных итогах аудита использования целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда, в рамках которого охвачено 20 объектов на общую сумму 290 млрд тенге. Также были проанализированы расходование средств на сумму 2,2 трлн тенге, выделенных из Нацфонда по различным направлениям.

Президент дал поручения, касающиеся вопросов преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

Напомним, что в соответствии с поручением главы государства Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом, отмечается, что парламентский контроль будет усилен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973035-preobrazovanie-schetnogo-komiteta-v-vysshuyu-auditorskuyu-palatu-tokaev-dal-porucheniya-godunovoy/