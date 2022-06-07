"Состояние пастбищ улучшилось": глава МСХ о вероятности повторной засухи в Мангистау

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Глава Минсельхоза в кулуарах кабмина рассказал, что будут делать власти в случае повторения засухи в Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев напомнил, что исходя из прошлогодней засухи в Мангистау, впервые в Казахстане создается фуражный фонд.

"Порядка 20 млрд тенге на это уже выделяется, решение принято. 200 тыс. тонн фуража готовится для закупки. Второе, что мы сделали – это приняли дорожную карту, увеличиваем по стране площади кормовых культур на 448 тыс. гектар", – добавил он.

В целом, по данным главы МСХ, в Мангистауской области весна была более благоприятная, чем в прошлом году.

"Сейчас дожди туда пошли, и немного улучшилось состояние пастбищ. Мы весь комплекс отслеживаем и в случае необходимости будем оперативно принимать необходимые меры", – заверил он.

Тем не менее, напомним, что синоптики прогнозировали сильную засуху в Каракиянском районе Мангистауской области.

В прошлом году для борьбы с засухой регионе планировали искусственно вызывать дожди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973005-sostoyanie-pastbisch-uluchshilos-glava-msh-o-veroyatnosti-povtornoy-zasuhi-v-mangistau/