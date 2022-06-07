Тугжанов оценил работу кабмина на "четверку"

Ералы Тугжанов. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах кабмина ответил на вопрос об эффективности работы правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Ералы Тугжанова о том, как строить Новый Казахстан со старым правительством и насколько он сам оценивает работу кабмина по пятибалльной системе.

"Вы думаете, в новом правительстве должны быть со стороны люди? Я думаю, правительство сейчас неплохо работает. По пятибалльной системе, я думаю, хорошо работает правительство, на четверку", – заявил в ответ Тугжанов.

Напомним, что нынешнее правительство было сформировано в январе текущего года – его председателем (премьер-министром) стал Алихан Смаилов.

До этого, 7 января, на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства под руководством Аскара Мамина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972969-tugzhanov-otsenil-rabotu-kabmina-na-chetverku/