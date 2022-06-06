Токаев приняли ветерана органов внутренних дел Каирбека Сулейменова

Касым-Жомарт Токаев и Каирбек Сулейменов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с государственным деятелем и ветераном органов внутренних дел Каирбеком Сулейменовым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы Каирбек Сулейменов поделился видением дальнейших перспектив развития правоохранительной системы и гражданского общества, в том числе в контексте реализации всесторонних масштабных реформ в нашей стране.

Он также высказал ряд предложений по вопросам борьбы с коррупцией.

Ранее Токаев встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии, а также созвонился с президентами Узбекистана и Кыргызстана, которые, в свою очередь, поздравили главу государства с успешным завершением референдума.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев намерен выступить с обращением к казахстанцам в связи с окончанием референдума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972849-tokaev-prinyali-veterana-organov-vnutrennih-del-kairbeka-suleymenova/