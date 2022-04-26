Как будут повышаться цены на газ в Казахстане, рассказал Акчулаков

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Глава Министерства энергетики в кулуарах правительства высказался о возможности повышения стоимости газа в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков отметил, что в Казахстане газ на данный момент очень дешевый.

"Система покрытия и удерживания внутренних цен – это был вопрос экспорта. То есть за счет более высоких доходов с экспорта была возможность поддерживать низкий уровень цен (на газ – прим.ред.) внутри страны.

Но в связи с тем, что внутреннее потребление растет, а добыча газа не увеличивается, нам приходится сокращать экспорт. И мы ожидаем, что после 2024 года вообще не будет экспорта.

Соответственно, у нас не будет источника, чтобы стимулировать низкие цены внутри Казахстана, значит, нужно будет задумываться о том, что газ надо будет в цене поднимать", – объяснил министр.

В связи с этим он указал на целесообразность разделения потребителей на группы.

"Первое – это святое, это население и социально незащищенные слои. Но есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа.

Это предприятия, полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку, еще майнеры могут платить хорошую цену на газ, а также предприятия, как коммунальные или социально ориентированные, их нужно, наверное, в другую группу отделять", – пояснил глава Минэнерго.

Акчулаков сообщил, что сейчас его ведомством ведутся соответствующие расчеты.

"Мы сейчас расчеты все эти ведем. 60% – это средняя цифра, возможно, для промышленных предприятий будет рост и в два раза.

Для населения будет другая цена – это надо сегментировать и исходить из того, что у нас есть. Для населения не думаю, что сильно вырастет (цена на газ – прим.ред.).

Мы только делаем эту концепцию, нам дали поручение 180 дней обо всем об этом подумать, и эти 180 дней еще не истекли. У нас еще есть время подумать", – резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966835-kak-budut-povyshatsya-tseny-na-gaz-v-kazahstane-rasskazal-akchulakov/