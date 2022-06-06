Новшества в программе, платки в школах и VIP-перелеты: Аймагамбетов дал большое интервью NUR.KZ

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Очередным гостем проекта NUR.KZ "Завтрак с министром" стал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Глава МОН ответил на вопросы журналиста Асель Кенжалиной о том, как он относится к критике, что еще будут менять в школьной программе, разрешат ли верующим носить в школах платки и поделился некоторыми подробностями личной жизни.

- Асхат Канатович, на днях в сенате высказались о том, что Казахстан слишком часто меняет образовательные стандарты, и что мы слишком поторопились с разработкой обновленки в средних школах. Согласны ли вы с этим?

- Говорить о том, что постоянно меняются образовательные стандарты и происходят фундаментальные изменения, не совсем правильно. Действующие школьные программы и сам госстандарт были утверждены еще в 2015 году, а начали их внедрять в школы поэтапно с 2016 по 2021 годы. Фактически, эта реформа была самой крупной реформой в школьном образовании за 30 лет, потому что поменялась образовательная парадигма. Для сравнения: Эстония - одна из постсоветских стран и мировых лидеров по результатам PISA - с 1987 года по сегодняшний день обновила учебную программу четыре раза. Сингапур, на который часто любят ориентироваться, тоже обновил свою программу несколько раз. То же самое можно сказать по многим странам-лидерам.

У нас в 2016 году по обновленным программам стали учиться сначала первые классы, в 2017 году перешли 2, 5, 7 классы, и так поэтапно переходили классами до 2021 года. Соответственно, когда я пришел в министерство, возможности доработать или внести изменения не было: ребенок 1-2 классы учился по одной программе, прошел определенные темы - нельзя было вдруг остановить все и вводить другую. Тем более это делается не за год или два.

За это время министерство проводило мониторинг и анализ внедрения этих программ. Действительно, есть аспекты, которые нужно доработать. Сейчас создана рабочая группа из лучших педагогов, методистов, ученых, экспертов, они под эгидой Национальной академии образования работают над этим.

- Что необходимо доработать, к примеру?

- Это зависит от предмета. Например, историки говорили, что изучение истории начинается в 5 классе, но это не совсем соответствуют их возрастным особенностям. А в 6 классе за один год дети должны пройти историю 12 веков - с V по начало XVIII века. Между тем, это один из самых важных периодов нашей истории, на который приходится эпоха Тюркских государств, Золотой орды и Казахского ханства. За короткое время детям нужно изучить слишком большой пласт информации. Оттого у школьников знание истории своей страны ограниченное, лоскутное.

Период с V по XVII века они проходят галопом, а потом, в старших классах, долго и основательно изучают историю XVIII-XX веков. Нужно, чтобы с 5 класса детей вводили в предмет постепенно, увлекая их через легенды, мифы и рассказы по истории, и далее по нарастающей. Это даст возможность школьникам воспринимать историю более целостно, понимать причинно-следственные связи и исторический процесс.

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

- Когда планируется ввести эти новшества в программу?

- Разработка программы – дело не одного дня. Мы создали рабочую группу, которая уже работает над этим. Дальше будет апробация, только потом внедрение. Здесь спешки не должно быть. То же самое и по остальным предметам.

В целом, необходимость и принципиальная важность той обновленной программы не вызывает у меня никакого сомнения. Проблема была не столько и не только в той обновленной программе, но в сопровождении, подготовке реформы, обеспечении ресурсами, базой и т.д. Хотя в нашем обществе и выработался нарратив c отрицательной оценкой, тем не менее надо быть объективными.

XXI век, все меняется очень быстро, меняются многие институты: институт государства, семьи. Такой социальный институт как школа тоже находится в социальной среде и должен меняться. Если раньше, в советское время, ребенок шел в 1 класс и понимал, кем будет работать в будущем, то сегодня все изменилось. К тому времени, когда сегодняшний первоклассник окончит школу, почти 60% профессий будут новыми. Технологии меняются, рынок меняется, и мы должны научить детей обучению в течение всей жизни, адаптации к новым условиям, критическому мышлению, работе в команде, анализу и синтезу информации. Это новая нормальность.

Да, советская система образования была эффективна, но для экономического уклада того времени и общества. Но сейчас другой - неопределенный, нестабильный, сложный и меняющийся мир. В образовании нельзя ориентироваться на быстрые победы, нельзя ориентироваться на частные мнения, должен быть главный принцип - решения, основанные на доказательствах и науке – evidence-based design.

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

- То есть с критикой вы не согласны? С тем, что все это реализуется не совсем успешно?

- Всегда надо основываться на исследованиях и достоверных данных. Критика очень полезна. При этом, считаю, что политики должны ответственно относиться к своим публичным выступлениям. То, что можно говорить в повседневной беседе - это одно, но когда ты говоришь с высоких трибун, необходимо использовать надежные данные и науку.

Человек, который критикует, всегда в более выигрышной позиции, лозунги "Все плохо" очень хорошо воспринимаются, все рукоплещут, всем нравится. Но важно предлагать и предлагать не на основе своего опыта, а изучая контекст. То, что человек когда-то учился в школе, не означает, что он эксперт в образовании.

Проблема в механистическом подходе к образованию. Многие видят упрощенно - издал приказ, и все должно меняться. Нет, образование - это самая крупная система в стране. Педагоги - это живые люди. В конце концов, образование - это часть государственной системы, учителя и ученики - носители тех же ценностей, что доминируют в обществе. К тому же, с системой образования люди сталкиваются чаще всех иных систем. К примеру, сколько раз в этом году вы обращались в полицию?

- К счастью, ни разу.

- А сколько раз вы обращались в поликлинику? Это точно не случается каждый день. Большинство граждан не соприкасается даже с этими большими системами так часто и тесно, как с системой образования. Ежедневно у нас посещают школу 3,6 млн детей, у которых есть папы, мамы, бабушки. Еще почти 1 млн человек у нас работает в системе образования. Еще больше 1 млн - в садиках и почти 1,2 миллиона - в колледжах и вузах. И все они каждый день соприкасаются с образованием. Мы знаем, что система нуждается в улучшениях, и мы работаем над этим.

- Есть мнение, что излишней была инициатива о трехъязычии, особенно в начальных классах.

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ\Алена Бутенко

- Мы должны сформировать новый дискурс в отношении языков. Сейчас у нас как? Противопоставление "или-или", а должно быть "и" с очевидной и безусловной приоритезацией знания государственного языка.

Знание двух, а лучше трех языков - это наше преимущество. Необходимость знания английского не должна подвергаться сомнению. Более 90% научных статей выходит на английском, 60% контента в Интернете - на английском языке.

Что касается начальных классов, проведя исследования и анализ на эту тему, мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу 3 языка одновременно – это неэффективно. Дело в дидактике и физиологии. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведем работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребенок изучал только один язык – казахский, то есть сначала научился читать и писать на своем родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем – английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в 1 классе будет русский и государственный языки, а английский так же – с третьего класса. С точки зрения методологии, это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были, поэтому мы планируем это внедрить.

- Какие еще новшества ожидаются в системе среднего образования в предстоящем учебном году?

- С этого года планируется разделить предмет "Художественный труд" на два разных предмета, как это было раньше, до 2016 года, – на "Труд" и "Изобразительное искусство".

Ведется подготовительная работа по разделению в школах с 2024 года предмета "Казахский язык и литература", так как у этих предметов – языка и литературы - разные цели обучения. В казахских школах давно поднимается вопрос по отдельному предмету "Мировая литература" - и это справедливое замечание. Не только казахскую и русскую литературу, но и мировую должны знать наши дети.

- Правда ли, что из школьной программы хотят исключить третий час физкультуры?

- Есть такие предложения. Они это объясняют тем, что в школах не хватает спортзалов. Часы есть, а спортзалов нет. Даже в тех новых школах, где есть и спортзал, и гимнастический зал, этого недостаточно для проведения уроков. Часто во время каждого урока у нас в спортзалах одновременно занимаются по 5 классов! Но как бы там ни было, учитывая то, что многие дети ведут малоподвижный образ жизни, важно, чтобы за этот урок дети хотя бы побегали. Моя позиция - не убирать третий час физкультуры. Таких планов у нас на сегодня нет. Надо наоборот приобщать детей к спорту.

- Как же быть со спортзалами?

- Нам надо увеличивать их количество, одного спортзала на школу недостаточно. Сейчас МИИР разрабатываются новые типовые проекты, где в одной школе на 1200 мест должно быть 3-4 спортзала. Если мы хотим здоровую нацию, то нужно создать для этого условия.

- Перейдем от школ к детским садам. На фоне новостей о насилии со стороны воспитателей в детских садах вы заявили, что в Казахстане ужесточат требования к дошкольным учреждениям. Насколько велик риск, что вместе с этим упадет охват детей дошкольным образованием?

- Охват не упадет, это однозначно. Эти страхи не обоснованы. Никто не собирается закрывать их. Сегодня охват детей дошкольных образованием - 99%. Только до конца этого года откроется более 300 детских садов.

Важно думать не только о количестве, но и о качестве. С этим у нас проблемы. Для быстрого роста количества садиков отменили госконтроль, аттестацию, лицензирование и сильно смягчили санитарные и другие нормы.

- Как вообще вышло, что в детских садах с маленькими детьми работают люди, которые склонны к агрессии и насилию?

- Почему это происходит? Потому что часто хотят сэкономить денег – это же бизнес. Норм и контроля если нет. Некоторые детсады набирают по 50 детей в одну группу. И целый день с ними работает один воспитатель. Какой бы хороший специалист это ни был, с 50 детьми в течение целого дня любой человек может потерять над собой контроль. Так оно и происходит, они (воспитатели – прим.ред.) очень быстро выгорают. В то время, как в госсадах количество детей в группе ограничено, есть нянечка, до обеда работает один воспитатель, после обеда - другой. Есть требования по квалификации воспитателя.

Поэтому мы сейчас обязываем частные сады выполнять эти требования, если им нужен госзаказ - не более 25 детей в группе, несколько воспитателей, которые должны иметь нужную квалификацию. Разве это много? Также мы настаиваем на введении лицензирования. Права ребенка выше, чем интересы остальных.

Но эти меры не являются достаточными. Необходимо повышать как заработную плату, так и качество работы воспитателей, обеспечить ресурсами. Мы сейчас большую реформу начали по обновлению содержания программ в детских садах. То есть фактически комплексный подход, а не единичные меры, которые на слуху.

- При вас в силу вступил закон "О статусе педагога", который положительно сказался на престиже профессии. Однако в закон не вошел пункт о выходе на пенсию раньше пенсионного возраста для педагогов со стажем, хотя изначально эта норма обсуждалась. Не планируете ли вы пересмотреть это решение?

- Это не в компетенции нашего министерства, к сожалению, поэтому не могу комментировать. Мы сейчас рассматриваем другой вопрос: учителя просят нас ввести упрощенный порядок для прохождения аттестации педагогам с 30-летним стажем и более. В связи с этим уже разрабатывается ряд мер, это мы сделаем.

- А насколько вообще эффективен возрастной учитель, у которого уже не так много энергии по сравнению с молодыми коллегами?

- Возраст здесь не главное, тем более все исследования показывают другую картину. Главным являются его компетенции, работа над собой, любовь к профессии.

- Неоднократно в обществе поднимались вопросы о ношении платка в школах, что на сегодня запрещено. Верующие просили МОН пересмотреть вопрос. Вы думали над этим?

- Этот вопрос поднимается перманентно, с ним связано много дискуссий, причем не только у нас, но и в ряде других стран. Но Казахстан - светское государство, школа тоже является светским учреждением. Есть приказ, принятый еще в 2016 году, и там есть требования.

Однако, если исходить из научных исследований, мы видим, что важно обеспечить инклюзивность разных групп. Я за то, чтобы инклюзивность была, и понимаю необходимость поддержки. Конечно, это относится не только к компетенции МОН, нужно обсуждение с другими органами. К примеру, мы могли бы рассмотреть вопрос в отношении девочек, которых родители не пускают в школу из-за невозможности носить головной убор. Когда дети из-за этих причин не посещают школу или вынуждены переходить на дистанционное обучение, это имеет более негативный эффект, а ведь мы должны быть инклюзивным обществом. Этот вопрос заслуживают внимания.

- Поговорим о личном. Вы не раз говорили о том, что ваш сын ходит в государственную школу, ничего не изменилось?

- Абсолютно. Как учился в обычной школе, так и учится. Государственные школы дают хорошее образование.

- Ощущает ли ваш ребенок на себе какие-либо привилегии как сын министра образования?

- Никоим образом. Скорее наоборот.

- Как у вашего сына с успеваемостью?

- Этот учебный год он окончил на "отлично", причем он с 1 класса занимается самостоятельно. Именно этому важно научить детей - осознанному подходу к обучению.

- Как вам удалось привить эту самостоятельность?

- Я же педагог. Надо поддерживать, мотивировать, объяснять, если надо в игровой форме, увлекать. Важно приобщать детей к чтению, вместе обсуждать потом, вообще проявлять интерес. Можно начинать с малого – не с книги "Путь Абая", с Дюма или Жюля Верна, а, например, со сказок, с комиксов, с коротких рассказов, а дальше – более серьезные книги можно.

- Получается, в вашей семье нет проблем с гаджетами?

- Проблем нет, так как есть ограничения по использованию, есть правила. У нас, даже у взрослых, есть проблемы с саморегулированием, что говорить о детях.

- Накануне в обществе обсуждались траты кабинета министров на VIP-перелеты. Вы летаете только бизнес-классом?

- Нет, летаю только эконом-классом, считаю, что это нормально.

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

- Сегодня под прицелом также гардероб высокопоставленных госслужащих. Как у вас с брендами, можете позволить себе рубашку на 3000 долларов?

- Думаю, таких рубашек не существует (смеется). Не понимаю, как можно потратить большие деньги на одежду. Я достаточно равнодушен к дорогим брендам. Когда понимаешь, что в эту цену закладывается, сколько денег потрачено на промоушн, рекламу, продвижение...Одежда должна быть практичной, удобной и хорошо сидеть. Вот этими критериями я руководствуюсь.

- Говорят, что вас нередко можно увидеть в овощных магазинах, супермаркетах. Это правда?

- Это моя домашняя обязанность. Раз в неделю я еду закупаться продуктами на всю неделю, так как супруга и так загружена домашними делами, тем более ни к чему ей таскать тяжести. В течение недели могу за хлебом зайти, что-то докупить. Живу, как любой другой человек.

- Вас узнают на улице, пристают с вопросами?

- Не могу сказать, что мне не дают прохода, всякое бывает. Иногда обращаются, просят совета – в какую школу пойти, какой факультет выбрать. В таких случаях всегда стараюсь ответить, подсказать.

- Мы видели, как министры показывают свою спортивную форму, бегают или подтягиваются. Как у вас с этим?

- Спорт очень важен, всегда пытаюсь находить на это время, так как работа у нас малоподвижная. Обычно получается позаниматься в обеденный перерыв, если нет завалов. Несколько раз в неделю хожу в спортзал, по выходным бегаю, люблю пробежки.

- Спасибо за вашу открытость и интересную беседу!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972707-aymagambetov-vyskazalsya-o-kritike-v-adres-mon-i-rasskazal-ob-izmeneniyah-v-shkolnoy-programme/