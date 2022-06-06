Аймагамбетов: Летаю экономом, не понимаю, как можно тратить большие деньги на одежду

Асхат Аймагамбетов. Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov

Глава казахстанского МОН Асхат Аймагамбетов дал интервью порталу NUR.KZ, в котором прокомментировал вопрос дорогих трат чиновников – в Сети все чаще появляются расследования о миллионных суммах за их полеты бизнес-классом и покупках брендовых вещей.

Асхат Аймагамбетов заявил, что сам летает эконом-классом.

"Летаю только эконом-классом, считаю, что это нормально", - сказал министр.

Касательно дорогих трат на одежду министр заявил, что не понимает таких покупок. Журналист NUR.KZ спросила Аймагамбетова, смог бы он потратить несколько тысяч долларов на рубашку.

"Я не понимаю, как можно потратить большие деньги на рубашку или что-то еще. Я равнодушен к брендам, потому что это всего лишь название, потому что ты понимаешь, что цена складывается из того, сколько денег потрачено на промоушн, рекламу, продвижение. Важно, чтобы одежда была удобной, практичной и хорошо сидела", - ответил глава МОН.

Полную версию интервью NUR.KZ с министром Асхатом Аймагамбетовым читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972709-aymagambetov-letayu-ekonomom-ne-ponimayu-kak-mozhno-tratit-bolshie-dengi-na-odezhdu/