"Лучше самому увидеть": министр выехал на авто из Уральска в Атырау для проверки дорог

Фото: МИИР РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев выехал на автомобиле из Уральска в Атырау для проверки ремонта дорог, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Глава ведомства прибыл с рабочим визитом в Западный Казахстан.

В ходе двухдневной поездки он намерен проверить работы по реконструкции автодорог республиканского значения в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также встретиться с жителями отдаленных сел.

Каирбек Ускенбаев в ходе рабочей поездки. Фото: МИИР РК

"В течение двух дней планирую проехать на машине от Уральска до Атырау и проинспектировать динамику строительных работ. Лучше самому увидеть, чем сто раз услышать. Во время поездки проведу встречи с представителями подрядных компаний. По возможности планирую встретиться с жителями отдаленных сел", - сообщил Каирбек Ускенбаев.

В МИИР отметили, что руководитель проедет по маршруту: Уральск-Казталовка - участки автодороги Казталовка-Жанибек-граница РФ - участки автодороги Униге-Бисен-Сайхин-Хан Ордасы-Курмангазы (Ганюшкино) - участки дороги Атырау-Астрахань.

Фото: МИИР РК

В ведомстве уточнили, что на данный момент министр уже проверил ряд объектов и провел несколько встреч.

Напомним, в апреле текущего года глава государства поручил решить проблему плохих дорог в ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972367-luchshe-samomu-uvidet-ministr-vyehal-na-avto-iz-uralska-v-atyrau-dlya-proverki-dorog/