Еврокомиссия не стала включать казахстанские авиакомпании в черный список

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев озвучил официальное решение Комитета по безопасности полетов Еврокомиссии относительно полетов казахстанских авиакомпаний в Европу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Как сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, руководители авиационных властей 27 стран Европы решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в черный список.

"Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим правительством меры за последние 3 года. Мы расцениваем это как большое достижение, так как для того, чтобы убедить европейцев, нам пришлось приложить титанические усилия", - сообщил министр.

Он также напомнил, что Казахстан уже попадал в черный список, когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО – на уровне 47%. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в Европейские страны. Запрет не коснулся лишь Аir Astana, но тогда компанию ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов.

"Для выхода из этой ситуации потребовались целых 7 лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась", - подчеркнул Ускенбаев.

По его словам, ключевым решением стала кардинальная реформа, в рамках которой Казахстан перешел на Европейскую модель по управлению гражданской авиацией. Для этого министерством и правительством была проведена работа по изменению национального законодательства.

В итоге на основе сотрудничества с авиационной администрацией Великобритании и по ее подобию была создана Авиационная администрация Казахстана, которая с 2019 года осуществляет контрольно-надзорные функции в отрасли гражданской авиации. Такая модель управления применяется в развитых странах и признана ИКАО и EASA.

"Эффективность реформы была доказана в августе прошлого года, когда по итогам независимой проверки аудиторами ИКАО Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%. Это на 15% выше средне мирового значения. По данному показателю мы встали в один ряд с Нидерландами, Бельгией, Португалией, Данией и Исландией", - поделился Ускенбаев.

Вместе с тем, из-за авиакатастрофы с самолетом Bek Air Еврокомиссия вновь выразила обеспокоенность ситуацией по безопасности полетов в Казахстане.

"Чтобы оградить нашу авиацию от новых ограничений, нами был подготовлен план корректирующих действий, который был представлен Еврокомиссии. Дополнительно МИИР совместно с МИД и посольством Казахстана в Бельгии в режиме постоянного диалога доказывали комиссии состоятельность нашей авиации в части безопасности полетов", - сообщил глава МИИР.

Доводы Казахстана были приняты. Комитет по безопасности полетов ЕС позитивно оценил корректирующие действия, что позволило избежать попадания казахстанских авиакомпаний в черный список.

Данное обстоятельство Каирбек Ускенбаев назвал спасением репутации Казахстана как регионального лидера по безопасности полетов.

Кроме того, Казахстан сохранит привлекательность для транзитных полетов иностранных авиакомпаний, а отечественные авиаперевозчики смогут расширить географию полетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972175-evrokomissiya-ne-stala-vklyuchat-kazahstanskie-aviakompanii-v-chernyy-spisok/