Токаев: Мы видим рост провокаций, нацеленных на привлечение к себе внимания из-за рубежа

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, высказался о предстоящем референдуме в стране. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Комплексная трансформация страны ведет к объективному росту политической активности граждан, которая зачастую сопровождается усилением популизма и преднамеренными спекуляциями на социальных ожиданиях со стороны различных деятелей.

Мы видим значительный рост провокаций, нацеленных на привлечение к себе внимания из-за рубежа. Надо понимать: построение развитого демократического общества – это последовательная и системная работа, а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов.

В нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности. Именно такая культура выступает главным фактором в противодействии радикализму и популизму в политической сфере. Чего, к сожалению, у нас сейчас в избытке.

Здесь многое зависит от зрелости общества, сознательности и созидательного участия всех граждан, потому что демократия – это ежедневный кропотливый труд каждого из нас. Данный постулат нуждается в постоянном и доходчивом разъяснении среди граждан, особенно среди молодежи. И роль научного сообщества здесь велика.

Общереспубликанский референдум станет важной точкой отсчета в построении Нового Справедливого Казахстана", - сказал президент.

Также в ходе выступления на торжественной сессии Токаев заявил, что у него "не было и не будет" намерений продлевать сроки своих президентских полномочий через референдум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972056-tokaev-v-nashey-strane-dolzhna-ukorenitsya-kultura-vysokoy-politicheskoy-otvetstvennosti/