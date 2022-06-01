Аким из Павлодарской области ответил на вопрос о родстве с Булатом Бакауовым
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Аким Иртышского района Аян Бейсекин ответил на слухи о родстве с экс-акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым. Чиновник заявил, что эта тема абсурдная и его уже немножко "подъела", подчеркнув, что с бывшим главой региона у него были исключительно профессиональные отношения, передает корреспондент NUR.KZ.
Вопрос Аяну Бейсекину задали сегодня на брифинге.
"Утверждается, что вы через дядю приходитесь родственником семье Бакауовых. Раньше это, наверное, в карьере как-то помогало, а сейчас не мешает?" - поинтересовались у акима Иртышского района.
Чиновник, не скрывая улыбки, пояснил, что часто слышит об этом.
"Эта абсурдная тема меня уже немножко "подъела", можно сказать. Очень часто я слышу эти слухи. На самом деле, с господином Булатом Жумабековичем меня связывали исключительно профессиональные отношения.
Я могу сказать, что получил предложение приехать на родину и поработать, будучи сотрудником акимата Алматы. Поэтому информация о родственных связях не соответствует действительности.
Раз она не соответствует действительности, как это может мне мешать или помогать? Поэтому делайте выводы сами", - ответил Аян Бейсекин.
По его словам, был случай, когда он даже хотел подать в суд на человека, который в личной беседе озвучил эту тему и намеревался задать вопрос на встрече с жителями.
Напомним, в мае 2020 года экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 3,5 годам условного срока.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971976-akim-iz-pavlodarskoy-oblasti-otvetil-na-vopros-o-rodstve-s-bulatom-bakauovym/