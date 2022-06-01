Аким из Павлодарской области ответил на вопрос о родстве с Булатом Бакауовым

Аян Бейсекин. Фото: instagram.com/abeysekin

Аким Иртышского района Аян Бейсекин ответил на слухи о родстве с экс-акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым. Чиновник заявил, что эта тема абсурдная и его уже немножко "подъела", подчеркнув, что с бывшим главой региона у него были исключительно профессиональные отношения, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос Аяну Бейсекину задали сегодня на брифинге.

"Утверждается, что вы через дядю приходитесь родственником семье Бакауовых. Раньше это, наверное, в карьере как-то помогало, а сейчас не мешает?" - поинтересовались у акима Иртышского района.

Чиновник, не скрывая улыбки, пояснил, что часто слышит об этом.

"Эта абсурдная тема меня уже немножко "подъела", можно сказать. Очень часто я слышу эти слухи. На самом деле, с господином Булатом Жумабековичем меня связывали исключительно профессиональные отношения.

Я могу сказать, что получил предложение приехать на родину и поработать, будучи сотрудником акимата Алматы. Поэтому информация о родственных связях не соответствует действительности.

Раз она не соответствует действительности, как это может мне мешать или помогать? Поэтому делайте выводы сами", - ответил Аян Бейсекин.

По его словам, был случай, когда он даже хотел подать в суд на человека, который в личной беседе озвучил эту тему и намеревался задать вопрос на встрече с жителями.

Напомним, в мае 2020 года экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 3,5 годам условного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971976-akim-iz-pavlodarskoy-oblasti-otvetil-na-vopros-o-rodstve-s-bulatom-bakauovym/