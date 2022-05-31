Токаев провел ряд встреч с предпринимателями в Алматы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: instagram.com/akordapress

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с основателями компании Kaspi.kz в Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с основателями компании Kaspi.kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе, а также с известным предпринимателем и меценатом Рашидом Сарсеновым.

На встрече с руководителями Kaspi.kz глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и перспективных планах развития международно признанной финтех-компании.

В ходе беседы с Рашидом Сарсеновым были обсуждены вопросы поддержки отечественного предпринимательства и реализации ряда социально значимых проектов.

Напомним, что сегодня, 31 мая, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971896-tokaev-provel-ryad-vstrech-v-almaty/