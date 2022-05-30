Токаев встретился с экс-акимом Жамбылской области Сапарбаевым

Касым-Жомарт Токаев и Бердибек Сапарбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой в регионах работе и широком обсуждении населением политических преобразований.

Бердибек Сапарбаев сообщил об исполнении поручений главы государства в Жамбылской области, которую он ранее возглавлял. В частности, речь шла о реализации проектов "Асар", "Туған жерге тағзым", "Жомарт түлек", "Бейбітшілік пен келісім", направленных на повышение качества жизни населения и укрепление единства народа. Кроме того, была предоставлена информация о реализованном в Жамбылской области пилотном проекте, нацеленном на создание условий для самообеспечения каждой семьи.

Бердибек Сапарбаев поделился с президентом своим видением дальнейших перспектив развития сельскохозяйственной отрасли, в том числе повышения готовности аграриев к возможной засухе. Также было высказано предложение укрепить взаимодействие местных органов власти и родителей по привитию детям трудовых навыков. Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению уровня безработицы среди молодежи.

Напомним, что 7 апреля Бердибек Сапарбаев был освобожден от должности акима Жамбылской области. Он находился на посту главы региона с февраля 2020 года.

Новым акимом Жамбылской области был назначен Нуржан Нуржигитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971629-tokaev-vstretilsya-s-eks-akimom-zhambylskoy-oblasti-saparbaevym/