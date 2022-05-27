"Ребенок должен воспитываться в полной семье": почему в Казахстане нет понятия "мать-одиночка"

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Директор Департамента социальной помощи при Минтруда Аскар Ниязов на брифинге в СЦК рассказал, почему в Казахстане законодательно не предусмотрено понятие "мать-одиночка", передает корреспондент NUR.KZ.

Аскар Ниязов сообщил, что семейные ценности в Казахстане "должны быть на первом месте".

"Мы, как страна с восточным стилем воспитания, и у нас свои культурные ценности, идеология, у нас воспитание: у казахов не принято было оставлять сирот. А почему мы сейчас к этому должны стремиться?

Мы должны стремиться, чтобы ребенок воспитывался в полной семье – мы к этому должны стремиться, чтобы культура и семейные ценности были на первом месте", – заявил он.

По его словам, от того, на каком уровне у нас будут культурные и семейные ценности, зависит благополучие всего государства.

"Родина начинается с семьи", – заявил спикер.

Ранее Ниязов прокомментировал вопрос о том, будут ли в Казахстане увеличивать размер пособий и планируется ли повышать черту бедности в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971356-rebenok-dolzhen-vospityvatsya-v-polnoy-seme-pochemu-v-kazahstane-net-ponyatiya-mat-odinochka/