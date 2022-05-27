Будут ли повышать размер пособий в Казахстане, ответили в Минтруда

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Директор Департамента социальной помощи Минтруда Аскар Ниязов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, будут ли в Казахстане увеличивать размер пособий и планируется ли повышать черту бедности в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Аскар Ниязов сообщил, что "черта бедности утверждена в том пределе, который позволяет нашим гражданам активизироваться".

"Мы не должны повышать размер пособий и посадить людей дома, чтобы они лежали. Был горький опыт в 2019 году, когда пособия выдавали. И мы получили много фактов сокрытия доходов, разводов фиктивных и так далее, чтобы получить адресную социальную помощь", – добавил он.

Между тем, по его словам, АСП должна существовать на том уровне, который приемлем для проживания.

"Мы берем на себя обязательства по трудоустройству человека, а если он не хочет из дома выходить и хочет только получать пособия, то мы не даем такую возможность. Мы АСП тогда назначать не будем", – пояснил спикер.

По данным, которые привел Ниязов, в 2020 году 185 тыс. казахстанских семей, в которых насчитывается от 4 до 6 человек, получили АСП. В 2021 году стало уже 198 тыс. получателей. Отмечается, что это те граждане, у которых ухудшилось финансовое состояние из-за пандемии.

"По итогам 2021 года более 51 тыс. семей мы уже вывели из бедности. Экономика не стоит на месте, кто-то улучшает свое положение, кто-то – нет. Кому необходима помощь, мы помогаем по мере своей возможности. В первую очередь стараемся обеспечить занятость", – отметил он.

Говоря о черте бедности, эксперт назвал такой показатель, как паритет покупательской способности. Ниязов заявил, что в Казахстане он равен 2,2-2,5 долларам в день, в зависимости от региона.

"Черта бедности – примерно 2,2-2,5 доллара в день, в зависимости от региона. Самые бедные страны стремятся к тому, чтобы обеспечить своему населению минимум проживания – 1 доллар в день, развивающиеся страны стремятся к 1,9 доллара в день, развитые – к 2,5 доллара в день. Мы развивающиеся, и это нам возможность варьировать, эта черта соответствует всем международным нормам", – подчеркнул Аскар Ниязов.

Ранее депутат сената Динар Нукетаева заявила, что на сегодняшний день в стране бедность и безработица становятся актуальной проблемой. Она отметила, что не менее 40% населения тратит 59% своего бюджета на покупку еды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971351-budut-li-povyshat-posobiya-v-kazahstane-otvetili-v-mintruda/