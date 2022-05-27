Авария на КТК: прием нефти из Казахстана возобновлен в полном объеме

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Ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК полностью завершен. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и генерального директора АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николая Горбань, сообщается на официальном сайте главы правительства.

В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, прием нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объеме. Все выносные причальные устройства находятся в эксплуатации.

"Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане", — сказал премьер-министр Казахстана.

Алихан Смаилов отметил важность обеспечения своевременной реализации проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти после завершения проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении.

"Хочу отметить важность обеспечения дальнейшей безаварийной и бесперебойной эксплуатации нефтепровода КТК. Считаю, что для этого необходимо принять все возможные меры", — подчеркнул глава правительства.

Нефтепровод КТК обеспечивает кратчайший путь и наиболее выгодные экономические условия для экспорта нефти с крупных месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2021 году по нему транспортировано 53,1 млн тонн казахстанской нефти, за январь-апрель текущего года – 18,7 млн тонн.

Напомним, в конце марта в результате сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума, из-за чего экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой.

Нанесенный в результате аварии ущерб Казахстану оценили в 100-150 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971306-avariya-na-ktk-priem-nefti-iz-kazahstana-vozobnovlen-v-polnom-obeme/