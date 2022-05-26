Реорганизация КНБ: опубликован текст указа Токаева

Иллюстративное фото: twitter.com/knbgovkz

Полный текст указа президента "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" появился на портале информационно-правовой системы "Адилет". Сам указ глава государства подписал 17 мая.

Ранее сообщалось, что этим указом утверждена обновленная структура КНБ, реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.

Согласно опубликованному документу, будут реорганизованы следующие госучреждения:

Центр технической защиты информации КНБ РК и Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности КНБ путем их слияния в РГУ "Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов КНБ РК";

Департамент Пограничной службы КНБ по Мангистауской области путем выделения из него РГУ "Управление снабжения "Ақтау" Погранслужбы КНБ РК";

Департамент Пограничной службы КНБ по Алматинской области путем выделения из него РГУ "Управление снабжения "Алматы" Погранслужбы КНБ РК";

Департамент Пограничной службы КНБ ВКО путем выделения из него РГУ "Управление снабжения "Жаңғызтөбе" Погранслужбы КНБ РК";

Авиационная служба КНБ путем присоединения к нему РГУ "Авиационное управление Авиационной службы КНБ РК".

Некоторые изменения помечены графами "Секретно" и "Для служебного пользования".

Ознакомиться с документом подробнее можно здесь.

Напомним, о реорганизации КНБ сообщалось еще в начале февраля. Тогда же была создана специальная рабочая группа по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения "А".

17 мая президент подписал указ о реорганизации комитета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971123-reorganizatsiya-knb-opublikovan-tekst-ukaza-tokaeva/