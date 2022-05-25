Чиновница покинула пост из-за родственной связи с акимом Кызылорды

Балжан Шаменова. Фото: facebook.com/qyzylorda.press

Заместитель акима Кызылординской области Балжан Шаменова провела пресс-конференцию и сообщила, что покидает пост по собственному желанию. Свое решение она объяснила родственными связями с главой Кызылорды. Об этом сообщается на официальной странице Региональной службы коммуникаций в Facebook.

В своем выступлении чиновница отметила, что заняла должность заместителя акима региона в апреле 2021 года. На нее в том числе возложили курирование сферы экономики и финансов.

"В апреле текущего года сын моего родного брата Асылбек Шаменов вступил в должность акима Кызылорды. Поскольку он, будучи главой Жалагашского района, непосредственно мне не подчинялся, то здесь не было нарушений.

Но с апреля я курирую финансовую сферу, а мой племянник пришел на должность акима города. Поэтому я приняла решение уйти с поста заместителя главы Кызылординской области", - пояснила госслужащая.

Как сообщили в областном акимате, глава региона Нурлыбек Налибаев на заседании актива с уважением проводил своего уже бывшего заместителя Балжан Шаменову. Он отметил большой вклад, который она внесла в развитие региона. Как стало известно, теперь она займет ответственную должность в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, Балжан Шаменова была назначена заместителем акима Кызылординской области в начале апреля 2021 года, а Асылбек Шаменов стал главой Кызылорды в конце апреля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970983-chinovnitsa-pokinula-post-iz-za-rodstvennoy-svyazi-s-akimom-kyzylordy/