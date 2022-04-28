Асылбек Шаменов. Фото: gov.kz

Асылбек Шаменов назначен акимом Кызылорды. Его кандидатура согласована с Администрацией президента Республики Казахстан и городским маслихатом. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на заседании актива представил нового градоначальника.

Глава региона отметил, что Ганибек Казантаев по собственному желанию был освобожден от должности акима Кызылорды. Он поблагодарил коллегу за весомый вклад в развитие города, а Асылбеку Шаменову пожелал успехов в работе.

"До этого Асылбек Омирбекович занимал ряд ответственных должностей. Хорошо знаком с жизнью города. Это особенно опытный и инициативный руководитель, закаленный в кипящем котле жизнедеятельности областного центра в качестве заместителя акима Кызылорды.

На сегодняшний день, будучи на должности акима Жалагашского района, он реализовал масштабные проекты по улучшению экономической ситуации и повышению социального потенциала района, заручился поддержкой местного населения. Мы надеемся, что накопленный опыт, знания, деловые навыки Асылбека Омирбековича позволят внести значительный вклад в развитие Кызылорды", - сказал Нурлыбек Налибаев.

Аким региона поручил градоначальнику взять на себя ответственность за стабильность общественно-политической ситуации в Кызылорде, а также в целях повышения благосостояния населения достичь положительных параметров развития по всем отраслям экономики и в других сферах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1967244-asylbek-shamenov-naznachen-akimom-kyzylordy/