Токаев заявил, что акимов будут оценивать по привлекательности бизнеса

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесом в Акорде обратился к акимам – он заявил, что вопрос привлекательности бизнеса в их регионах будет влиять на их рейтинг, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я обращаюсь к присутствующим здесь акимам. Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения.

И работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях. Такие встречи мы будем продолжать, они будут носить деловой характер", - заявил Токаев.

Напомним, во время выступления глава государства высказался о контроле цен в стране - по его словам, излишний контроль цен на товары может привести к их дефициту и падению качества.

Кроме того, президент указал на дефицит идей и предложений по реформированию экономики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970143-tokaev-zayavil-chto-akimov-budut-otsenivat-po-privlekatelnosti-biznesa/