"Надолго не хватило": на дефицит мыслей и идей по реформированию экономики указал Токаев

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Глава государства на встрече с представителями бизнеса указал на важность формирования предсказуемой государственной политики в сфере бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что от предпринимателей справедливо звучат упреки касательно постоянных изменений и непредсказуемости государственной политики.

Он напомнил, что на прошлой встрече поручил разработать новую экономическую политику.

"Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер. Мною было поручено создать рабочую группу при правительстве с приглашением предпринимателей и экономистов, проявляющих повышенную активность в блогосфере и высказывающих различные критические замечания. Но этих людей надолго не хватило, с идеями и конкретными предложениями, как мне доложили, тоже напряженка.

Тем не менее от правительства и Администрации президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро-, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее", - заявил президент.

Он также напомнил, что на заседании Высшего совета по реформам им были даны указания по его совершенствованию. Токаев указал, что эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом можно выработать действительно нужные и эффективные реформы.

"Обращаюсь ко всем присутствующим: лозунг "Жаңа Қазақстанды бірге құрамыз" – не пустые слова. Участие предпринимателей, представителей реального сектора экономики в этом деле критически важно", - резюмировал глава государства.

Кроме того, президент отметил, что формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий.

Определяющую роль здесь, убежден он, играет эффективность реализации всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне.

Также в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане будет продолжено построение прозрачной экономики с честными правилами для всех - никакого перераспределения "хлебных" мест и должностей не будет.

Он заявил, что в стране не должно быть никаких крыш и рейдерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970139-nadolgo-ne-hvatilo-na-defitsit-mysley-i-idey-po-reformirovaniyu-ekonomiki-ukazal-tokaev/