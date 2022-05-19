Токаев поручил создать для бизнеса автоматическую систему для получения земель

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами в Акорде дал поручение правительству – президент поручил внедрить автоматизированный механизм подачи и рассмотрения заявки на получение земель, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что для сильной и устойчивой рыночной экономики нужна система для выявления и устранения факторов неравной конкуренции.

Неравная конкуренция возникает из-за неэффективных процедур предоставления господдержки – она работает выборочно.

"Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом", - заявил Токаев.

Он отметил, что сейчас практически единственным способом для получения бизнесом доступа к земле является реализация инвестпроектов с социально-предпринимательскими корпорациями. Таким образом, предпринимателям навязывают госучастие.

"Бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях. Предполагалось, что системным решением этой проблемы станет создание прозрачной карты земельных ресурсов. Но работа в этом направлении ведется очень медленно.

Действующий электронный ресурс неудобен для пользователей, остается открытым вопрос актуальности данных, нет интеграции с другими системами. Правительству нужно взять этот вопрос под особый контроль.

Эффективная реализация проекта позволит оперативно перейти к следующему шагу – внедрению автоматизированного механизма подачи и рассмотрения заявки на получение земель. Такую систему необходимо запустить до конца года", - заявил Токаев.

Также он затронул вопрос ценовых ограничений на конкурентных рынках – цены активно ограничивают на продовольственных, лекарственных и прочих рынках.

По мнению Токаева, это необходимо сейчас, но правительству нужно думать о рыночном механизме регулирования цен – иначе это приведет к тотальному дефициту и падению качества товаров.

Кроме того, на встрече с бизнесменами в Акорде Касым-Жомарт Токаев отметил, что излишний контроль цен на товары в стране может привести к их дефициту и падению качества.

Также в ходе встречи президент упоминал, что в стране существует "дефицит мыслей и идей" по реформированию экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970140-tokaev-poruchil-sozdat-dlya-biznesa-avtomaticheskuyu-sistemu-dlya-polucheniya-zemel/