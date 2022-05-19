"Только эконом-классом": глава Минфина о перелетах при командировках

Ерулан Жамаубаев. Фото: официальный сайт Министерства финансов РК

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената заявил, что не часто бывает в командировках, но если выезды в регионы все же запланированы, то расходы на них бывают заложены в бюджете его ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Жамаубаев, командировочные расходы предусматриваются в каждом госоргане отдельно.

"У меня перелеты не частные, сразу скажу. Но сейчас у нас есть поручение главы государства – что каждый министр должен выезжать в регионы, встречаться с населением. Мы пользуемся в основном "эконом-классом".

Но у меня поездки не часто бывают. Ездил в Туркестанскую область в начале года и в Алматинскую область – летал "эконом-классом". Так, сейчас сумму не помню: у нас бюджет формируется в соответствие с законодательством", – заверил он.

В целом, по его словам, в бюджете предусмотрена специальная статья – "Командировочные расходы".

"У каждого госоргана эти расходы разные, поэтому здесь нет определенной константы. Поскольку все зависит от того, сколько человек работает в этом государственном органе, и насколько функционал их связан с командировочным процессом.

Что касается перелетов – здесь необходимо разделить на несколько опций. Если это перелеты, связанные с работой, непосредственно командировочным процессом, то по закону позволительно не всем госслужащим перелеты самолетом, а политическим – точно знаю, позволительно. Но возмещается только "эконом-класс", – пояснил глава Минфина.

Между тем, по его словам, в частных поездках ограничений нет – любой гражданин Казахстана имеет право пользоваться любым видом транспорта.

Напомним, что на днях вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов ответил на возмущения о дорогих командировках министров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970033-tolko-ekonom-klassom-glava-minfina-o-pereletah-pri-komandirovkah/