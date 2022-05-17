"Летаю экономом": Тугжанов ответил на возмущения о дорогих командировках министров

Ералы Тугжанов. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах кабмина рассказал, на какой машине передвигается по городу и на каких самолетах летает в командировки, передает корреспондент NUR.KZ.

Тугжанов прямо сказал, что не знает, сколько стоит машина, на которой он передвигается по городу.

"Служебная машина марки Mercedes-Benz, цену я даже не знаю", - сообщил он.

Высказался он и о возмущениях казахстанцев тем, что министры часто летают на частных самолетах за миллионы тенге в командировки.

"Я не знаю, чтобы министры летали на частном самолете. Такого нет. Я в командировку буквально недавно в Жамбылскую область летал рейсовым самолетом. Когда командировка получается, летаем. В Караганду ездил на машине.

За каждым министром я не наблюдаю. Министры не имеют отдельных самолетов, поэтому они рейсовыми самолетами летают. Это каждому министру надо задавать вопросы (насчет экономии - прим.ред.). Я летал авиакомпанией SCAT, там обычное место, со всеми вместе - в SCAT нет бизнес-класса, там все места одинаковые", - заявил Тугжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969702-letayu-ekonomom-tugzhanov-otvetil-na-vozmuscheniya-o-dorogih-komandirovkah-ministrov/