Как будут оценивать качество дорог для рейтинга акимов в Казахстане

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Комитет автомобильных дорог провел онлайн-совещание, в ходе которого была представлена система оценки качества автодорог, на основе которой будет измеряться рейтинг акиматов страны. Об этом сообщается на официальном сайте МИИР.

Во вторник на заседании правительства глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что скоро качество дорог станет одним из критериев оценки деятельности акимов в Казахстане.

В среду по этому вопросу состоялось обсуждение. В нем приняли участие представители Центра качества дорожных активов, а также акиматов городов республиканского значения и областей.

Указывается, что разработанная методика предназначена для определения эффективности мер, принимаемых акиматами столицы, городов республиканского значения, областей и районов по улучшению качества местных дорог.

В МИИР сообщили, что формирование рейтинга в первую очередь будет основываться на результатах опроса пользователей автодорог.

Удовлетворенность качеством дорог и мерами по устранению недочетов планируется определять посредством мониторинга соцсетей. Рейтинг также будет учитывать негативные материалы, опубликованные в СМИ.

Кроме того, оценка будет присваиваться и по результатам экспертизы качества материалов и работ, проводимых на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов. Важным критерием является применение новых технологий строительства и современных дорожно-строительных материалов.

Рейтинг по методике будет формироваться два раза в год – по итогам первого и второго полугодия. По результатам будут выявлены регионы с лучшими и худшими показателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969972-kak-budut-otsenivat-kachestvo-dorog-dlya-reytinga-akimov-v-kazahstane/