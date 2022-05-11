Нью-йоркский суд наложил санкции на Ильяса Храпунова, сообщили в Минюсте

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4 мая окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка наложил санкции на Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА банк" и городом Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Казахстана.

Санкции в размере 221 285,31 долларов США были наложены на Ильяса Храпунова за неоднократные нарушения судебных приказов, уничтожение доказательств и дачу ложных показаний, сообщили в ведомстве. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней.

Отмечается, что это уже второй раз, когда суд Нью-Йорка налагает денежные санкции на Храпунова (первый – после утечки конфиденциальных показаний через интернет), и как минимум шестой раз, когда суд признает, что ответчики участвуют в ненадлежащем ведении судебного процесса.

На соответчиков Храпунова и Мухтара Аблязова, ранее были наложены санкции в размере 140 115,60 долларов США за аналогичные проступки.

"Решение, принятое на этой неделе, установило сумму санкций, наложенных на Ильяса Храпунова, и следует за решением мирового судьи Кэтрин Паркер от 19 мая 2020 года", – сообщили в пресс-службе министерства.

Это решение было поддержано решением окружного судьи Элисон Дж. Натан, установившей воспрепятствование Мухтара Аблязова, а также Виктора и Ильяса Храпуновых обнаружению "БТА Банком" и акиматом Алматы доказательств, "имеющих большое значение для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV S.A., за отмывание десятков миллионов долларов в США".

Как подчеркнули представители ведомства, суд установил, что ответчики скрывали улики, намеренно уничтожали доказательства, давали ложные показания и нарушали постановления суда.

Отмечается, что в своем решении судья Паркер похвалила команду юристов, представлявших "БТА Банк" и город Алматы, назвав их подготовленными и квалифицированными адвокатами.

"Акимат города Алматы и АО "БТА Банк" ценят тщательное наблюдение суда за этим делом. Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и их сообщники неоднократно отказывались честно участвовать в судебном процессе и нарушили многочисленные постановления суда. Несмотря на это, доказательства их преступлений весьма обширны.

Мы с нетерпением ждем возможности представить эти доказательства перед судом присяжных жителей Нью-Йорка", – заявил управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и адвокат истцов Мэтью Л. Шварц.

В ведомстве напомнили, что нью-йоркский процесс от имени акимата города Алматы и АО "БТА Банк" был начат более шести лет назад по обвинению Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США.

"Как уже установили суды по всему миру, Мухтар Аблязов похитил миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов – действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан ответственным в судах Великобритании", – подчеркнули в пресс-службе Минюста РК.

Также отмечается, что в ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные "весомые доказательства преступлений Аблязова", а также заручились показаниями "многочисленных свидетелей этих преступлений".

По сообщению Министерства юстиции, начало основного судебного процесса запланировано на осень 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных.

Напомним также, что в прошлом году судья южного округа Нью-Йорка Элисон Дж. Натан отклонила возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства.

Кроме того, в 2020 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал отчет, согласно которому семья Храпуновых и Мухтар Аблязов незаконно вывели из Казахстана порядка 755 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968779-nyu-yorkskiy-sud-nalozhil-sanktsii-na-ilyasa-hrapunova-soobschili-v-minyuste/