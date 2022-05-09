Токаев поздравил с Днем Победы лидеров нескольких стран

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления президентам и главам правительств ряда стран по случаю Дня Победы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В поздравительных посланиях президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия.

Напомним, что сегодня Токаев также поздравил с Днем Победы и казахстанцев. Позже глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" в столице, а также поговорил с ветеранами войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968580-tokaev-pozdravil-s-dnem-pobedy-liderov-neskolkih-stran/