Токаев: Мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, сообщается на официальном сайте Акорды.

Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград. Фото: Акорда

"В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За этот период наши войска стали доблестной армией. Наши воины, не смыкая глаз охраняют рубежи страны. Они вносят огромный вклад в укрепление нашей государственности. Наши Вооруженные силы – это незыблемый оплот Независимости, прочный щит народа", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что современная, хорошо оснащенная армия является надежным оплотом нашей государственности.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград. Фото: Акорда

"В условиях геополитической нестабильности, новых вызовов и угроз мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы, защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому укрепление оборонного потенциала всегда будет нашим важнейшим приоритетом", – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что служба в силовых органах – это почетная миссия и большая ответственность. По его словам, солдаты и офицеры Вооруженных сил Казахстана показывают первоклассную боевую выучку, регулярно оттачивая свои навыки и умения.

Президент напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, при этом подвиги многих наших фронтовиков не были оценены по разным причинам.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград. Фото: Акорда

В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал присутствовавшим на мероприятии офицерам о подвигах трех казахстанских фронтовиков, которые посмертно были удостоены высшей степени отличия – звания "Халық қаһарманы".

"Первый – это прославленный снайпер Тулеугали Абдыбеков. На полях сражений он уничтожил 397 врагов. После гибели герой казахского народа был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако его подвиг остался незамеченным.

Исключительное мужество и героизм также проявил капитан Александр Несмиянов. При штурме укрепленного рва он бесстрашно ринулся в атаку и увлек за собой весь батальон. Первым прорвав оборону противника, Несмиянов один сразился с 20 врагами, 13 из которых уничтожил, а остальных обратил в бегство. В другом бою он пробрался в тыл противника и перевел основной огонь на себя, дав возможность сослуживцам прорвать линию обороны. Затем, после ранения двух командиров роты, решительно принял на себя командование. Александр Несмиянов трижды представлялся к званию Героя Советского Союза, но всякий раз несправедливо получал отказ.

Наш земляк Ибраим Сулейменов также был метким снайпером. За год он уничтожил 289 вражеских солдат. Вместе с прославленным героем казахского народа Маншук Маметовой он до последнего вздоха сражался с врагом и погиб на поле боя. Несмотря на то, что оба были представлены к званию Героя, подвиг Ибраима Сулейменова не был оценен должным образом", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград. Фото: Акорда

На торжественной церемонии присутствовали родственники Тулеугали Абдыбекова и Ибраима Сулейменова, которым Касым-Жомарт Токаев вручил знаки особого отличия – Золотую звезду и орден "Отан".

Награда Александра Несмиянова займет почетное место в музее. Родственница Тулеугали Абдыбекова Айгуль Кемелбаева поблагодарила Касым-Жомарта Токаева и всех отвественных лиц, внесших вклад в увековечивание имени ее прославленного деда. Младшая сестра Ибраима Сулейменова Айткуль Сулейменова выразила искреннюю признательность главе государства и пожелала ему крепкого здоровья и успехов в построении Нового Казахстана.

"Это подлинное торжество исторической справедливости. Мы и впредь будем возвращать имена наших героев и славить их. Их подвиги никогда не будут забыты. Поколение фронтовиков навсегда будет образцом для их потомков", – подчеркнул глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем гражданам, защищающим целостность и безопасность нашего государства.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Затем президент присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды:

орденом "Даңқ" I степени награжден:

Лепеха Игорь Владимирович – руководитель аппарата Министерства внутренних дел;

орденом "Даңқ" ІІ степени награждены:

Актанов Кайрат Михайлович – первый заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией;

Баденов Фазылолла Жумагазиевич – начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

Ирменов Марат Гатауллович – начальник Департамента Комитета национальной безопасности по городу Алматы;

Кучекбаев Мереке Матимович – командующий войсками регионального командования «Юг» Министерства обороны;

орденом "Айбын" ІІ степени награждены:

Аймуканов Ренат Борисович – следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

Акитбаев Кадыржан Естаевич – заместитель начальника управления Комитета национальной безопасности;

Куатов Константин Бисенович – заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии;

Мырзахмет Нұрлан Амандықұлы – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;

Оралбеков Нуржан Койшибекович – командир десантно-штурмового батальона войсковой части 61993 Министерства обороны;

Сұлтанбекұлы Жандарбек – прокурор Байзакского района Жамбылской области;

Хасанов Тимур Тулегенович – заместитель руководителя департамента Агентства по финансовому мониторингу;

Хасенов Азамат Бахытжанович –начальник управления Службы государственной охраны;

Шалбаев Ердос Елубаевич – заместитель начальника департамента Службы государственной охраны;

орденом "Айбын" ІІІ степени награжден:

Молдаханов Мади Канышевич – сержант группы разведывательной роты войсковой части 44736 Министерства обороны;

орденом "Құрмет" награждены:

Агафонова ОльгаВалерьевна – начальник управления Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;

Ілияс Жанар Мұхаммедрахымқызы – начальник управления Академии правоохранительных органов;

медалью "Ерлігі үшін" награждены:

Ефремов Евгений Сергеевич – командир отделения специализированной пожарной части № 1 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Ешмаганбетов Канат Маратович – заместитель начальника пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Сураганов Ерлик Нурланович – полицейский-кинолог отдела полиции города Житикара и Житикаринского района Департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел;

Тойжігітов Әлімжан Досмұханбетұлы – старший пожарный специализированной пожарной части № 1 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждены:

Базарбайұлы Қайрат – командир инженерно-саперной роты штабного батальона войсковой части 35748 Министерства обороны;

Бекеев Ернар Омирбаевич – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;

Караев Талгат Темирбекулы – старший офицер Комитета национальной безопасности;

Кужабаев Ерик Елеусизович – заместитель командира войсковой части 65229 Министерства обороны;

Кузенов Нурболат Байгабелович – офицер охраны управления специального назначения «Көкжал» президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны;

Махалиева Молдир Бакытжановна – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области;

Мырзабаев Алмас Илесбекулы – командир десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 Министерства обороны;

Тусупов Серик Амантаевич – заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел;

медалью "Ерен еңбегі үшін" награждена:

Алимкулова Эльмира Рахметильдаевна – начальник аптеки Военного клинического госпиталя Министерства обороны.

Напомним, ранее глава государства присвоил новые звания военным и чиновникам. Ранее Токаев посмертно присвоил звание "Халық қаһарманы" трем участникам ВОВ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968370-tokaev-my-dolzhny-byt-gotovy-otstaivat-svoi-natsionalnye-interesy/