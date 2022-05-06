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Токаев присвоил новые звания военным и чиновникам

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 6 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый указ, касающийся присвоения новых воинских и специальных званий ряду лиц. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Согласно содержанию указа "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов", глава государства присвоил нижеуказанным лицам следующие звания:

1. воинское звание генерал-полковник:  

  • Жаксылыкову Руслану Фатиховичу;

2. классный чин государственный советник юстиции 1 класса:

  • Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу;

3. воинское звание генерал-лейтенант:  

  • Изтлеуову Серику Бахытжановичу,
  • Ильину Юрию Викторовичу;

4. воинское звание генерал-лейтенант авиации:  

  • Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;

5. специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:

  • Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;

6. специальное звание генерал-лейтенант полиции:

  • Кожаеву Марату Шадетхановичу;

7. воинское звание генерал-майор:

  • Воронкину Константину Юрьевичу,
  • Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы,
  • Жусупову Сакену Саутбайулы,
  • Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу,
  • Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу,
  • Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу,
  • Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу;

8. воинское звание генерал-майор авиации:

  • Кунурову Руслану Зарлыковичу,
  • Топаеву Нурболату Еркебаевичу;

9. специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

  • Абдильманову Марату Мейрхановичу,
  • Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу,
  • Жунусову Танату Рымбековичу,
  • Неталиеву Рустему Бикетовичу;

10. специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:

  • Аринову Чингису Сайрановичу,
  • Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу,
  • Исабекову Сакену Саиновичу;

11. специальное звание генерал-майор полиции:

  • Адилову Санжару Аскеновичу,
  • Арыстанову Атыгаю Газымбековичу,
  • Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы,
  • Таеву Думану Ашкеновичу,
  • Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу;

12. классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

  • Абаеву Ерлану Масгутовичу,
  • Алиханову Марату Тлеукабыловичу,
  • Дауешов Халидулла Зиноллаұлы,
  • Ожарову Ризабеку Каримовичу,
  • Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;

13. высший квалификационный класс 3 категории:

  • Ахметову Мурату Джамбуловичу,
  • Елемесову Женису Фарахатулы,
  • Ергарину Даурену Тлековичу,
  • Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы,
  • Малахову Дмитрию Михайловичу,
  • Раисову Улану Ермухановичу,
  • Утееву Шаттику Тынымбаевичу,
  • Шакенову Денису Владимировичу,
  • Элиманову Жанату Калдыбековичу.

Напомним, ранее Токаев посмертно присвоил звание "Халық қаһарманы" трем участникам ВОВ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1968342-tokaev-prisvoil-novye-zvaniya-voennym-i-chinovnikam/

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