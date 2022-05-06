Токаев присвоил новые звания военным и чиновникам
Сегодня, 6 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый указ, касающийся присвоения новых воинских и специальных званий ряду лиц. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Согласно содержанию указа "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов", глава государства присвоил нижеуказанным лицам следующие звания:
1. воинское звание генерал-полковник:
- Жаксылыкову Руслану Фатиховичу;
2. классный чин государственный советник юстиции 1 класса:
- Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу;
3. воинское звание генерал-лейтенант:
- Изтлеуову Серику Бахытжановичу,
- Ильину Юрию Викторовичу;
4. воинское звание генерал-лейтенант авиации:
- Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;
5. специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:
- Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;
6. специальное звание генерал-лейтенант полиции:
- Кожаеву Марату Шадетхановичу;
7. воинское звание генерал-майор:
- Воронкину Константину Юрьевичу,
- Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы,
- Жусупову Сакену Саутбайулы,
- Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу,
- Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу,
- Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу,
- Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу;
8. воинское звание генерал-майор авиации:
- Кунурову Руслану Зарлыковичу,
- Топаеву Нурболату Еркебаевичу;
9. специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
- Абдильманову Марату Мейрхановичу,
- Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу,
- Жунусову Танату Рымбековичу,
- Неталиеву Рустему Бикетовичу;
10. специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:
- Аринову Чингису Сайрановичу,
- Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу,
- Исабекову Сакену Саиновичу;
11. специальное звание генерал-майор полиции:
- Адилову Санжару Аскеновичу,
- Арыстанову Атыгаю Газымбековичу,
- Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы,
- Таеву Думану Ашкеновичу,
- Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу;
12. классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
- Абаеву Ерлану Масгутовичу,
- Алиханову Марату Тлеукабыловичу,
- Дауешов Халидулла Зиноллаұлы,
- Ожарову Ризабеку Каримовичу,
- Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;
13. высший квалификационный класс 3 категории:
- Ахметову Мурату Джамбуловичу,
- Елемесову Женису Фарахатулы,
- Ергарину Даурену Тлековичу,
- Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы,
- Малахову Дмитрию Михайловичу,
- Раисову Улану Ермухановичу,
- Утееву Шаттику Тынымбаевичу,
- Шакенову Денису Владимировичу,
- Элиманову Жанату Калдыбековичу.
Напомним, ранее Токаев посмертно присвоил звание "Халық қаһарманы" трем участникам ВОВ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1968342-tokaev-prisvoil-novye-zvaniya-voennym-i-chinovnikam/