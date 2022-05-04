Башимов: норма об историческом статусе Первого Президента будет исключена из Конституции

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Член рабочей группы Марат Башимов на своей официальной странице в Facebook сообщил, что норма об историческом статусе Первого Президента будет исключена из Конституции.

"В обществе заинтересованно и конструктивно идет обсуждение инициированной главой государства конституционной реформы. И в ходе обсуждения общественность поддержала практически все пункты конституционной реформы, в том числе поправки об исключении из Конституции отдельных норм, касающихся Первого Президента Республики Казахстан", – отметил чиновник.

Он объяснил, что это норма о праве Первого Президента избираться более двух раз подряд и норма о том, что его статус и полномочия определяются Конституцией и конституционным законом.

"Вместе с тем, в обществе очень серьезную полемику вызвало сохранение в 91 статье нормы о неизменности статуса Первого Президента, как основателя независимого Казахстана", – добавил Башимов.

По его словам, по этой причине некоторые члены рабочей группы, которая разработала проект поправок в Конституцию, направили главе государства предложение об исключении упоминания исторической роли Первого Президента из Основного закона, "так как она не несет никакой правовой нагрузки".

"Сам исторический факт, что Нурсултан Назарбаев являлся Первым Президентом Независимого Казахстана, не требует особого юридического закрепления", – заявил Марат Башимов.

Также чиновник отметил, что с учетом мнения членов рабочей группы, в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение, и по результатам итогового заседания Конституционный совет вынес решение о конституционности проекта поправок в Конституцию.

"Таким образом, согласно проекту поправок, из Конституции полностью исключаются все нормы о Первом Президенте, его статусе и полномочиях.

Это еще раз демонстрирует демократическую направленность проводимой конституционной реформы. Глава государства вновь подтвердил не на словах, а на деле свою твердую приверженность принципам "Слышащего государства", – добавил он.

Также госсекретарь Казахстана Ерлан Карин высказался о конституционной реформе в Казахстане.

Напомним, что сегодня, 4 мая, депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968049-bashimov-norma-ob-istoricheskom-statuse-pervogo-prezidenta-budet-isklyuchena-iz-konstitutsii/