Какую зарплату получают сотрудники "Самрук-Казына", рассказал глава фонда

Флаг "Самрук-Казына". Фото: sk.kz

На брифинге в СЦК председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал о зарплатах сотрудников – у руководителей она доходит до 1 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель правления "Самрук-Казына" заявил, что у работников руководящих должностей зарплаты не менялись с 2016 года – вопрос об их заработке будет поднят, поскольку от вакансий с такой зарплатой отказывается большинство кандидатов.

"Мы работаем в бизнес-среде. (Уровень оплаты труда – прим. ред.) должен быть сравним со среднеотраслевым – для поддержания соответствующей мотивации наших сотрудников мы должны получать зарплаты как минимум, как крупные компании в Казахстане такого же рода бизнеса", – заявил Саткалиев.

Он сообщил, что уровень заработной платы в "Самрук-Казына" сейчас такой же, как у госслужащих в стране. Зарплата руководящего звена – от 700 тыс. до 1 млн тенге.

"По некоторым портфельным компаниям до 1,5 млн на руки получают", – добавил Саткалиев.

Он также рассказал, что некоторые работники – это специалисты из Украины.

"Часть людей, которых мы пригласили, в том числе из Украины, мы взяли с рынка. Они пришли на уровень оплаты труда в 3-4 раза меньше, чем они получали. Это на самом деле очень патриотический порыв.

Нужно отдельно отметить ведущий менеджмент наших портфельных компаний. Люди пришли на зарплату в 10 раз меньшую сюда, чтобы помочь Казахстану, чтобы внести свою лепту.

Люди, которые следят за репутацией, которые работали в крупном бизнесе, в ведущих международных компаниях, готовы помочь. То есть, мы здесь и нематериальную мотивацию используем. В данный момент это очень важно", – рассказал спикер.

Напомним, ранее депутат предложил показать список "счастливчиков", осваивающих бюджеты "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967993-kakuyu-zarplatu-poluchayut-sotrudniki-samruk-kazyna-rasskazal-glava-fonda/