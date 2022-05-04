Бозумбаев назвал переименование Капшагая в Қонаев исторической справедливостью

Памятник Кунаеву в Талдыкоргане. Фото: gov.kz

Сегодня в Талдыкоргане возложили цветы к памятнику государственного и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева. По поводу переименования Капшагая в честь выдающейся личности высказался глава Алматинской области Канат Бозумбаев, передает официальный сайт акимата региона.

"Переименование города Капшагая в Қонаев - достойная оценка роли Динмухамеда Ахметовича в становлении нашей республики, его весомых заслуг в качестве основателя города. Это историческая справедливость, дела и поступки легендарной личности никогда не будут забыты", - заметил Канат Бозумбаев.

Отмечается, что в этом году со дня рождения Динмухамеда Кунаева исполнилось 110 лет.

Напомним, накануне стало известно, что Капшагай официально переименован в Қонаев. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня президент издал документ о переносе административного центра Алматинской области из Талдыкоргана в Қонаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967968-bozumbaev-nazval-pereimenovanie-kapshagaya-v-qonaev-istoricheskoy-spravedlivostyu/