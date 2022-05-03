Токаев ратифицировал соглашение между правительством Казахстана и Тюркской академией

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан Тюркской Академией об условиях и порядке размещения Тюркской Академии", сообщается на официальном сайте Акорды.

В апреле казахстанские сенаторы приняли закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии".

Целью закона является регламентирование порядка взаимодействия между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией.

Соглашение предусматривает определение статуса, привилегий, иммунитета, правосубъектности, правоспособности, использования недвижимости и правового статуса персонала Тюркской академии в период деятельности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967836-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-kazahstana-i-tyurkskoy-akademiey/