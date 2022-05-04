Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 4 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University, где ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Главе государства показали мастер-план развития кампуса, научных центров и лабораторий.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Кроме того, была представлена презентация о проектах и программах в сферах науки, здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства, экологии и спорта, посредством которых университет вносит вклад в реализацию инициатив президента.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о сотрудничестве университета с ведущими иностранными научно-образовательными центрами, деятельности медицинского и инновационного кластеров, а также о стартап-проектах выпускников учебного заведения.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства ознакомился с проектами Института умных систем и искусственного интеллекта и деятельностью Энергетической космической лаборатории.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В ходе посещения президент провел беседу со студентами и оставил памятную запись в книге почетных гостей университета.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и студенты. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967809-tokaev-posetil-nazarbayev-university/