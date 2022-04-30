Нариман Абильшаиков. Фото: с личной страницы в Facebook

Председатель правления НПП "Атамекен" Нариман Абильшаиков объявил о своем уходе. По его словам, он открывает очередную страницу в своей жизни в новом проекте. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

"Этот пост я пишу в последний день работы в качестве председателя правления НПП "Атамекен". Хочу сказать, что это был очень динамичный и сложный, но однозначно интересный этап моей жизни.

Я не ставленник каких-либо групп, не сын влиятельных родителей, я человек от сохи, который в палате прошел путь от эксперта, начальника, директора департамента до главы НПП.

Проработал в регионах, в том числе в самых крупных мегаполисах - Алматы и Алматинской области. Самым большим стимулом, который давал мне силы - была вера в важность нашего общего дела, вера в наш бизнес", - отметил Нариман Абильшаиков.

Он добавил, что площадка НПП "Атамекен" была создана девять лет назад. Она стала голосом бизнеса. За это время было немало реформ, побед и, конечно, ошибок.

"Я благодарю каждого из вас за поддержку и остаюсь на связи!" - заключил бывший председатель правления.

Напомним, Нариман Абильшаиков стал и.о. председателя правления НПП в феврале 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967563-predsedatel-pravleniya-npp-atameken-nariman-abilshaikov-obyavil-o-svoem-uhode/